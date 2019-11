Bontinckstraat krijgt eindelijk riolering, maar ook zware verkeershinder door nieuwe aansluiting met N445 Koen Baten

10u45 0 Berlare De Bontinckstraat in Overmere en Laarne krijgt in 2020 een volledig nieuwe riolering. Tegelijkertijd wordt ook de Loereveldstraat aangesloten met de Baron Tibbautstraat. Vooral deze laatste werken zullen heel wat impact hebben op het verkeer aangezien de gewestweg ongeveer zes weken dicht zal zijn. “We plannen deze werken in de zomer van 2020, om de hinder zoveel mogelijk te beperken", zegt burgemeester Katja Gabriëls.

De plannen voor het plaatsen van een riolering in de Bontinckstraat bestaan al sinds 2010. De straat is bijzonder lang en loopt ook op het grondgebied van Laarne, waardoor de gemeente Berlare, deze werken samen met Laarne zal uitvoeren. Op dit moment heeft de straat helemaal nog geen riolering, maar dat zal dus veranderen. “Een voorwaarde voor deze werken was dat we ook de Loereveldstraat zullen aansluiten op de Baron Tibbautstraat", zegt Gabriëls. “Deze aansluiting zorgen natuurlijk voor ingrijpende werken aan de gewestweg in de gemeente", klinkt het.

De totale investering van het project is 9 miljoen euro,waarvan 3 miljoen door de gemeente Berlare zal betaald worden. De Bontinckstraat krijgt langs beide kanten een brede gracht zodat er veel water kan opgevangen worden. “Er zal wel wat veranderen aan de straat. We krijgen iets meer kleine bochten, maar de weg blijft wel breed genoeg voor de landbouwvoertuigen die daar het meeste rijden", klinkt het.

De eerste fase van de werken aan de Loereveldstraat en de Baron Tibbautstraat zijn voorzien in de zomer van 2020. “We doen dit bewust dan, omdat er geen school is en zo toch al iets minder verkeer langs daar passeert", zegt Gabriëls. “Hoe dan ook zal de hinder groot zijn en moeten we nog kijken hoe we dit grondig kunnen aanpakken en welke omleidingen we zullen inleggen voor het verkeer”, klinkt het. In die periode vinden ook heel wat wielerwedstrijden plaats, maar het is voor de gemeente nog puzzelen om te kijken of deze kunnen doorgaan volgend jaar. “We weten dat dit belangrijk is voor onze gemeente, dus gaan dit zeker bekijken om een oplossing te vinden.”

Voor de aanpassing in de Bontinckstraat zijn er enkele onteigeningen gebeurd door Aquafin. De werken staan op de agenda maar wanneer ze exact zullen starten is nog niet bekend. “Het is positief dat we kunnen beginnen aan dit project, want het loopt al heel wat jaren", zegt Gabriëls. “Er zullen nog infovergaderingen komen voor de bevolking om hen op de hoogte te brengen van de exacte plannen en de timing van de werken en de mogelijke hinder", besluit de burgemeester.