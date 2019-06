Boerenkrijgpark in Overmere plechtig geopend door gemeentebestuur Koen Baten

02 juni 2019

18u26 3 Berlare In Overmere heeft het gemeentebestuur onder een stralende zon het Boerenkrijgpark aan het oude gemeentehuis plechtig geopend. Het park werd een jaar lang volledig onder handen genomen en kreeg een totale make-over. Er werden wandelpaden voorzien, leuke zitbanken en veel meer verlichting.

Heel wat verenigingen hebben hun thuisbasis in het park en daarom was een vernieuwing zeker geen slecht idee. In het park werd 460.000 euro gestoken, inclusief het onderhoud voor de komende drie jaren. Het park kreeg onder meer nieuwe wandelwegen en verlichting, maar ook heuvels en een speeltuin werden in het park aangelegd. Langs de kant van de sporthal werden ook enkele petanqueterreinen aangelegd.

In het park werden ook vijf kunstwerken geplaatst van Vic Temmerman. “Het park is nu een ontmoetingsplaats voor iedereen”, aldus burgemeester Gabriëls. “Ik hoop dat iedereen er alles aan zal doen om dit park in zijn prachtige staat te laten”, vulde ze aan. De zones die nog niet aangelegd zijn worden binnenkort in orde gemaakt met bomen en beplanting. Het park kreeg ook een fontein. De vele aanwezigen vonden het park zeer geslaagd en er waren alleen maar positieve reacties.