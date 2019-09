Boek neemt je mee in geschiedenis en het ontstaan van cultureel centrum Koen Baten

18 september 2019

10u34 1 Berlare Het cultureel centrum de Stroming in Berlare bestaat dit jaar 25 jaar. Auteur Jozef Vanderschot heeft de geschiedenis van het gebouw, ter ere van hun jubileum, nu in een boek gegoten van 440 bladzijden.

Het boek vertelt vooral het verhaal over de ontstaansgeschiedenis tot aan het huidige cultureel centrum. Het proces tot aan de opening in 1994 wordt er besproken en toegelicht. Vanderschot laat in het boek ook belangrijke personen uit het verenigingsleven van die periode aan bod komen.

De auteur besprak met het publiek de inhoud van het boek. Naast de ontstaansgeschiedenis van het cultureel centrum zijn er ook nog enkele verrassende anekdotes in vermeld over het kasteel en de schandpaal van Berlare die ook in het boek staan. De gemeente kreeg alvast enkele exemplaren overhandigd van het boek.