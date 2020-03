BMX-Terrein krijgt grondige make-over en wordt speelparadijs Koen Baten

09 maart 2020

11u36 0 Berlare De gemeente Berlare gaat het BMX-terrein achter het Boerenkrijgpark in Overmere een upgrade geven. Ze werken hiervoor samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme die de plaats mee zal helpen omtoveren tot een natuurspeelplek voor alle jongeren. “De jeugd zelf is enorm opgetogen met de plannen", aldus schepen Steven Vandersnickt.

De plannen om het BMX-terrein aan te pakken ontstonden al in 2018. De gemeente zat toen samen met het Regionaal Landschap en deed een analyse voor de herbestemming van het terrein. In 2019 was er een ontwerp klaar dat werd voorgelegd aan de jeugdraad. “Zij konden zelf ook nog input geven voor het definitieve ontwerp", aldus de schepen. “Zij waren enorm enthousiast. Vooral de Chiro die in het Boerenkrijgpark zit reageert erg enthousiast en kijkt uit naar de realisatie", klinkt het.

Er worden heel wat nieuwigheden aangebracht op het terrein. Vooreerst wordt er een verbinding gemaakt met het park vlakbij. Er komen drie wilgenhutten op het terrein die er in het najaar van 2020 al moeten zijn. “Daarnaast komen er ook drie nieuwe speelheuvels met een evenwichtsparcours en een glijbaan die in de heuvels zal verwerkt worden", aldus Vandersnickt. Via een waterpomp zal er zelf een waterpartij voorzien worden om nog meer plezier te beleven, zeker bij de zomerse temperaturen. Er komen nog een pak speelgelegenheden bij voor de kinderen, maar er zal ook ruimte zijn voor ontspanning.

Aan de kant van het Boerenkrijgpark komt een picknick- en speelweide met een banken en klimbomen. “We voorzien ook een amfitheater aan het sportveld om te supporteren, maar ook om rustig even te genieten. We voorzien ook de nodige paden voor buggy’s en rolstoelgebruikers zodat iedereen het park kan komen bezoeken", klinkt het.

De gemeente koos voor de samenwerking bewust voor het Regionaal Landschap, omdat zij ervaring hebben om op een natuurlijke manier een prachtig speelterrein te ontwikkelen waar biodiversiteit en ecologisch beheer centraal staan. “We ontwerpen speelplekken waar elk kind zich goed voelt en ondervindt hoe leuk het is om vrij te spelen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving”, vat Ann Sels van RLSD samen. “Want op avontuur gaan in de natuur heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.”

Voor het hele project samen voorziet de gemeente een bedrag te investeren van ongeveer 50.000 euro. De gemeente schaarde zich volledig achter het project en kreeg ook positieve commentaar van het schepencollege. Wanneer de werken exact zullen starten is nog niet duidelijk.