BMW eindigt al tollend achterwaarts in woonkamer 83-jarige bewoonster nadat hij met hoge snelheid geparkeerde mobilhome raakt Koen Baten

26 september 2019

14u13 0 Berlare Op de Donklaan in Berlare is een bestuurder met zijn BMW in de woonkamer van een huis terechtgekomen nadat hij veel te snel reed. Door de hoge snelheid is hij beginnen slippen en knalde hij tegen een geparkeerde mobilhome aan meubelen De Sutter. Het voertuig tolde nadien verder en kwam achterwaarts in de woning terecht van een 83-jarige vrouw. “Mama zat net in de zetel aan het raam toen het ongeval gebeurde", zegt zoon Marc Moerman.

Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur vanmiddag. De bestuurder reed met zijn voertuig in de richting van Dendermonde toen hij aan hoge snelheid de controle verloor over zijn stuur. Hij nam hierbij een ander voertuig mee en vernielde een vlaggenmast en een betonnen omheining alvorens hij achterwaarts in de woonkamer terecht kwam van een huis. De schade was bijzonder groot, maar de 83-jarige bewoonster kwam er gelukkig met de schrik vanaf.

Dadelijk meer...