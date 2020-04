Bloemenkweker start actie met twee bewoners op om azalea’s te verkopen voor de zorgverleners: “Willen hun bedanken voor het werk dat ze nu doen” Koen Baten

01 april 2020

14u18 0 Berlare Laurens Everaert en Piet Van De Sype hebben samen met azaleakweker Eric Van De Steene uit Overmere een actie opgestart voor alle zorgverleners in de ruime regio. De kweker dreigde 20.000 plantjes die voor Italië bestemd waren te moeten weggooien, maar Laurens en Piet besloten met hun actie ‘bloemetje voor de zorg' de planten te laten leveren voor alle zorgverleners. “We willen in deze moeilijke tijden vooral het positieve naar boven halen", klinkt het.

Het idee om een actie te organiseren kwam er enkele weken geleden. Laurens hoorde toen dat de bloemenkweker door de coronacrisis heel wat bloemen zou moeten weggooien. “Meer dan 20.000 plantjes waren voor de Italiaanse markt voorzien, maar door de crisis daar kunnen deze onmogelijk uitgeleverd worden en dreigde hij al deze planten te moeten weggooien", zegt Laurens.

Toen groeide bij hem het idee om een actie op te starten samen met Eric en de deskundige leiding van Piet. “We hebben een website opgericht ‘bloemetje voor de zorg’ en willen daarmee alle zorgverleners letterlijk in de bloemetjes zetten", klinkt het. “We willen zoveel mogelijk ziekenhuizen voorzien van bloemetjes. Deze kunnen ze via onze website aankopen en dan gaan wij deze binnenkort gaan leveren", klinkt het.

Als eerste post kozen ze voor het AZ ziekenhuis in Lokeren. Daar werken ongeveer 400 mensen op dit moment. “We willen hen dus all 400 voorzien van een plantje dat via onze website aangekocht werd. Een plantje kost 7 euro, maar de opbrengst hiervan gaat integraal naar het goede doel”, aldus Laurens.

Met deze actie willen de drie initiatiefnemers vooral het negatieve in heel deze crisis achterwege laten. “Het zijn bijzonder moeilijke tijden voor iedereen, zeker in de zorg. We willen met deze actie graag een heel positieve boodschap brengen. Het kost niet veel moeite om onze zorgverleners eens te bedanken vinden we.” Intussen werden via de website al meer dan 150 azalea’s verkocht. “Van zodra we aan 400 zitten gaan we meteen leveren aan het ziekenhuis, daarna kijken we verder waar we nog kunnen leveren”, besluit Laurens.

Wie zelf ook een bloemetje wil kopen om zo de zorgsector en het goede doel te steunen kan terecht op hun website: https://eenbloemetjevoordezorg.be/. Daar vul je al je gegevens in en kun je kiezen hoeveel plantjes je wil aankopen om de zorg een hart onder de riem te steken.