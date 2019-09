Bibliotheek 10 dagen gesloten voor digitale upgrade Koen Baten

21 september 2019

15u17 0 Berlare De bibliotheek van Berlare en Overmere sluiten tussen 30 september en 10 oktober de deuren. De aanleiding voor de sluiting is een overschakeling naar een nieuwe manier van digitale dienstverlening. Op 11 oktober is de bibliotheek uitzonderlijk open.

Wanneer de bibliotheken weer open gaan beschikken ze over een gloednieuw systeem. “Door deze aanpassing zullen degene die een boek willen lenen dit een pak vlotter kunnen doen", zegt schepen van cultuur Carine Meyers. Al de bibliotheekmedewerkers zullen ook een opleiding krijgen. “We zullen de software en het nieuwe systeem ook grondig testen alvorens we van start gaan", klinkt het.

Wie tussen 30 september en 10 oktober graag een boek wil lezen, komt dus best nu al eens langs in de bibliotheek van Berlare of Overmere. Ook wie boeken moet terug brengen doet dit beter voor 30 september. De uitleentermijn is tijdens de sluiting wel verleng met twee weken. “Ook online is het niet mogelijk om boeken te ontlenen of binnen brengen", klinkt het. Op elf oktober openen beide bibliotheken uitzonderlijk de deuren van 13.30 uur tot 18.00 uur