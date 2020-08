Bezorgdheid bij ouders van zeilkamp over toegangsweg naar Nieuwdonk nu domein gesloten is Koen Baten

10 augustus 2020

16u43 0 Berlare Er heerst bezorgdheid bij sommige ouders die hun kinderen op zeilkamp hebben ingeschreven op de Nieuwdonk in Berlare. Het domein werd volledig afgesloten omwille van de veiligheid, maar het zeilkamp kan wel blijven doorgaan. De normale toegangspoort blijft gesloten, en ouders moeten langs de zijkant rijden wat niet ideaal is. “De weg ligt er heel slecht bij en kan voor verkeersproblemen zorgen", klinkt het.

De hoofdingang moet gesloten blijven dus moet al het verkeer via Nieuwdonk om naar het domein te kunnen rijden. Deze weg is haast onberijdbaar en doet bij sommige ouders de wenkbrauwen fronsen. “De weg is bijzonder smal en gaat voor problemen zorgen. Hij is bovendien in bijzonder slechte staat. Ik vind het een beetje jammer dat de gemeente deze weg als oplossing aangeeft om het domein te betreden", klinkt het.

Er heerst intussen ook ongerustheid over de bereikbaarheid van eventuele hulpdiensten als er problemen zouden zijn op het kamp. De poort is dicht, dus moet er een hele afstand afgelegd worden om het domein te bereiken. “Ik hoop dat ze dit misschien nog kunnen herbekijken, want op deze manier zouden er grote problemen kunnen zijn", klinkt het.

Volgens schepen van mobiliteit Carine Meyers (Open VLD) is het niet aangewezen de hoofdingang terug te openen hiervoor. “Als we dit doen kan iedereen weer binnen langs daar en zal er volk aanwezig zijn dat er niet mag zijn", klinkt het. “Daarom hebben we in het besluit laten opnemen dat ze via het Nieuwdonckstraatje moeten rijden", aldus Meyers.