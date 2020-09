Bewoonster uit woonzorgcentrum vanochtend overleden in ziekenhuis aan gevolgen van COVID-19 Koen Baten

21 september 2020

17u10 0 Berlare Het woonzorgcentrum Ter Meere kent een eerste overlijden ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Zes maanden lang was het rusthuis coronavrij, maar nu kon het virus toch naar binnen sluipen en zorgde het ook voor een slachtoffer. Drie bewoners die besmet waren, werden naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. “Daarvan is er een vrouw deze ochtend overleden aan de gevolgen van het virus”, zegt schepen Gunther Cooreman.

Er is verslagenheid bij het personeel en bij de schepen aanwezig na het overlijden van de bewoonster. “Het is ontzettend jammer, maar wij hebben er alles aan gedaan om het virus buiten te houden en iedereen gezond te houden. Het is niet eenvoudig, maar we hopen dat de cijfers niet slechter worden", klinkt het.

In totaal zijn zes bewoners besmet met het virus in het woonzorgcentrum. Ook vier personeelsleden zijn besmet en zitten thuis in quarantaine. “De besmette bewoners bevinden zich allemaal op de eerste verdieping. Drie van hen moesten dus naar het ziekenhuis en daar is een overleden", klinkt het.

Alle andere personeelsleden en bewoners werden ook getest intussen. “Van de overige personeelsleden in het woonzorgcentrum zijn er geen positieve gevallen meer. Morgen zullen we opnieuw alle inwoners testen op de eerste verdieping", klinkt het.

Enkele dagen lang was er een volledig verbod op bezoek. Nu is bezoek terug toegelaten op de niet besmette afdelingen. In het woonzorgcentrum wordt ook gewerkt aan een COVID-afdeling waar de bewoners die besmet raken in quarantaine kunnen gaan. “We doen dit in de refter van het woonzorgcentrum die nu toch leeg is. We voorzien er zes plaatsen, maar hopen natuurlijk dat we deze niet hoeven te vullen", besluit Cooreman.