Bewoners woonzorgcentrum mogen even gaan wandelen in privétuin van rusthuis Koen Baten

17 maart 2020

16u44 20 Berlare De bewoners van het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere zijn de afgelopen dagen even naar buiten geweest om een kleine wandeling te maken in de tuin van hun centrum. Deze tuin is privé en afgesloten waardoor dit sowieso veilig kan gebeuren. “Voor hen is het geweldig dat ze even konden genieten van de buitenlucht”, zegt directeur Freddy Schollaert.

Het is per afdeling dat de bewoners even naar buiten mochten om een frisse neus te halen en te genieten van hun wandeling. Sinds het coronavirus in het land is krijgen ze geen bezoek meer en mogen ze ook niet zomaar meer naar buiten. Met een stralend lentezonnetje dat aanwezig is, laten ze de bewoners nu toch kort even genieten van de buitenlucht. “We houden de afdelingen bewust gescheiden en het bezoek op afstand. De tuin werd dinsdag ook extra afgeschermd voor buitenstaanders om zeker geen contact te krijgen”, aldus Schollaert.

Niemand kan de tuin echt betreden want die is volledig afgesloten. “Het deed hen zichtbaar deugd dat ze even naar buiten konden gaan. De glimlach op hun gezicht maakt ook ons gelukkig. Het is jammer dat het zo moet, maar dit is de meest veilige oplossing om hen toch nog dit plezier te gunnen", besluit de directeur.