Bewoners woonzorgcentrum fietsen meer dan 300 kilometer tijdens hun ‘Tour De France’ Koen Baten

31 juli 2019

De Tour De France is intussen al enkele dagen achter de rug, maar zeker nog niet helemaal vergeten in Overmere. De bewoners van het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere hebben namelijk ook hun eigen Tour gereden om in beweging te blijven. Alle bewoners fietsten samen 362,90 kilometer en werden hiervoor in de bloemetjes gezet door het personeel.