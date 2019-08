Bewoners Ter Meere op stap naar jaarmarkt, maar niet zonder ezel Ciska mee te nemen Nele Dooms

20 augustus 2019

De bewoners van woonzorgcentrum Ter Meere trokken dinsdagvoormiddag naar de jaarmarkt in Overmere. Maar dat deden ze niet zonder wat bijzonder gezelschap: ze namen Ciska mee, één van de twee ezels die aan het rusthuis in de tuin onderdak krijgen. Meer nog, met de ezel namen de bewoners deel aan de keuringswedstrijd van de jaarmarkt. Dat leverde een verdiende tweede plaats op voor plaatselijke vedette Ciska. “Een bezoek aan de jaarmarkt is jaarlijkse traditie”, zegt directeur Freddy Schollaert. “vroeger vond die jaarmarkt in de directe omgeving van het oude rusthuis plaats. Voor onze bewoners was dat telkens genieten. Maar enkele jaren geleden besliste het Feestcomité van Overmere om de keuringswedstrijd naar de Molenstraat te verplaatsten. Dat zorgt ervoor dat de jaarmarkt nu elk jaar een uitstap op verplaatsing is geworden. Om dat nog attractiever te maken, namen we deze keer voor het eerst ezel Ciska mee.”