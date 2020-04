Bewoner test positief in rusthuis Kruyenberg: “Alle maatregelen genomen” Koen Baten

06 april 2020

16u15 3 Berlare In het rusthuis Kruyenberg in Berlare heeft een van de bewoners eind vorige week positief getest op het coronavirus. De vrouw lag al in het ziekenhuis om een andere reden, maar toen ze terug kwam in het woonzorgcentrum werd ze getest en bleek ze positief te zijn. “Ze vertoonde echter geen symptomen", zegt Frank Fouckaert.

Nadat bekend raakte dat een van de bewoners besmet was met het virus werd er meteen een grote controle gedaan. “Al ons personeel werd getest en ook de bewoners werden getest op het virus. De nodige maatregelen werden getroffen maar op dit moment is er geen enkele reden tot bezorgdheid", klinkt het. Het is voorlopig ook het enige geval in het rusthuis, maar ze volgen de situatie er snel op.

Het is het eerste rusthuis in Berlare dat te maken heeft met corona. Het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere is op dit moment nog gespaard van het virus.