Bestuurster verliest controle na mogelijke epilepsie-aanval en knalt frontaal tegen verlichtingspaal Koen Baten

23 juni 2020

16u48 0 Berlare Op het kruispunt Tamboerkensstraat en de Quote in Berlare is deze namiddag een vrouw met haar voertuig tegen een verlichtingspaal terecht gekomen. De bestuurster kreeg waarschijnlijk een epilepsieaanval waardoor ze de controle verloor over het voertuig.Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.45 uur deze namiddag. De bestuurder was met de Mercedes onder de baan toen het voertuig plots van de rijbaan afweek en tegen de betonnen elektriciteitspaal aan knalde. Het voertuig kwam dwars over de weg te staan en de verlichtingspaal hing schuin over de weg..

Het voertuig is volledig total loss. De brandweer van Berlare kwam met een ploeg ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Ook Fluvius kwam ter plaatse om de schade te herstellen aan de verlichtingspaal. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

De vrouw werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere verzorging maar is er niet erg aan toe.