Bestuurder kan bestelwagen nog tijdig aan kant zetten voor hij in vlammen opgaat Koen Baten

01 maart 2020

18u47 6 Berlare Een bestuurder is er in geslaagd nog net op tijd zijn voertuig langs de kant te zetten voor het vuur vatte. Op de Baron Tibbautstraat in Overmere haperde zijn voertuig plots en kon hij niet meer schakelen. Toen hij zijn wagen parkeerde, kwam er meteen rook van onder de motorkap en vloog de wagen in brand.

Het was zondag rond 17.15 uur dat de brandweer werd opgeroepen voor het brandend voertuig in Overmere. De bestuurder reed in de richting van Kalken toen hij plots problemen ondervond. Hij kon zijn voertuig parkeren en tijdig uitstappen, waarna de wagen vrijwel meteen vuur vatte.

Bij aankomst van de brandweer stond het hele voertuig in lichterlaaie en kon men niets meer doen om de wagen te redden. Door de vlammen vatte ook riet in een voortuin vuur en sprong er een glas en dakgoot vlakbij het geparkeerde voertuig.

De bestelwagen was al oud en heeft in het verleden ook al veel problemen gehad. Het voertuig is rijp voor de schroothoop, ook binnenin kon niets meer gered worden. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. De Baron Tibbaustraat was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer.