Bestuur zet in op veerkracht tijdens tiendaagse van Geestelijke gezondheid Koen Baten

02 oktober 2020

17u25 0 Berlare Het lokaal bestuur in Berlare wil dit jaar inzetten op meer veerkracht tijdens de tiendaagse van de Geestelijke gezondheid. Zeker dit jaar is dit meer dan nodig omdat het leven op zijn kop gezet wordt door het coronavirus. Dit zorgt voor veel stress en onzekerheid, en daar wil de gemeente tijdens de komende tien dagen iets aan doen.

Deze periode doorkomen is bijzonder cruciaal, en daar wil de gemeente de aandacht vestigen op veerkracht. Dit jaar staan ontmoeting en verbinding centraal. “Sociale contacten en samenhang met mensen zijn zo belangrijk voor de goede geestelijke gezondheid”, zegt schepen van sociale zaken Gunther Cooreman. “Tijdens de lockdown zagen we mooie initiatieven waar nu graag verder mee aan de slag gaan. Zo kunnen we voldoende geestelijke gezondheid de aandacht geven die ze verdient", klinkt het.

De gemeente zal dit doen aan de hand van psotieve spreuken op affiches en ramen. Zo steken ze de bewoners een hart onder de riem. “Via sociale media zullen we ook een campagne laten lopen", klinkt het.