Bestuur voorziet steun aan bewoners en lokale economie tijdens coronacrisis Koen Baten

11 mei 2020

12u32 0 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare heeft verschillende steunmaatregelen voorzien om de bewoners en de lokale economie te ondersteunen tijdens en na de crisis. Zo investeren ze 25.000 euro extra in de lokale economie.

Naast de 25.000 euro, die onder meer geïnvesteerd zou kunnen worden in extra evenementen of winkelzondagen, voorziet de gemeente ook 10 euro aan elke bewoner om te spenderen in de lokale economie. Ook al raakte eerder bekend dat via Think Pink er mondmaskers zullen aangekocht worden voor elke bewoner. Ook voor kinderen worden er aangekocht via Keramit in Berlare.

Daarnaast zal de gemeente ook geen huur vragen voor infrastructuur die op dit moment niet gebruikt kan worden, net als conessiehouders die moeten sluiten, ook zij zullen geen huur moeten betalen. De leveranciers van de gemeente zullen ook snel uitbetaald worden.

Voor sp.a/groen gaan deze maatregelen nog niet ver genoeg. Zij zijn teleurgesteld in de beslissingen die de gemeente heeft genomen. “Voor ons zijn de maatregelen veel te passief. Heel wat handelaars hebben het moeilijk en wij hebben de indruk dat er niet voldoende steun komt voor hen", klinkt het. “Voor ons mocht het iets meer zijn en we blijven wat teleurgesteld achter.”