Berlare zingt opnieuw op Kapelleplein Koen Baten

16 juli 2019

Op de vooravond van de nationale feestdag wordt er op het Kapelleplein opnieuw een groot zangfeest georganiseerd. Jong en oud zijn welkom voor een avond vol ambiance en een leuke sfeer. Iedereen kan er genieten van een leuke babbel samen of kan meezingen. Berlare zingt is al jaren een schot in de roos, ook dit jaar zal het een mooie editie worden. Vanaf 19.30 uur kunnen de Berlaarse nachtegalen uit de bol gaan tot in de late uurtjes. Noxs en DJ Benny zorgen dit jaar voor de sfeer bij het publiek en voor een geslaagde avond.