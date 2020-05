Berlare zingt en triatlon afgeschaft deze zomer Koen Baten

02 mei 2020

16u12 0 Berlare Het was al eerder bekendgemaakt dat de waterfeesten dit jaar niet zouden doorgaan. Nu heeft de gemeente ook beslist dat Berlare zingt en de kwarttriatlon en de triotriatlon afgeschaft zullen worden uit veiligheidsoverwegingen.

Het coronavirus is de laatste weken aan het afzwakken, maar is nog steeds aanwezig. Daarom heeft de gemeente beslist om Berlare zingt op 20 juli niet te laten doorgaan. Het evenement lokt telkens heel wat volk en zorgt voor veel sfeer, maar dat geeft dit jaar problemen met de social distance die niet kan gegarandeerd worden.

Ook de triatlon die op een augustus gepland stond is afgelast door de gemeente. Eerder werd al aangekondigd dat de waterfeesten die op twee augustus starten ook niet zullen doorgaan dit jaar. Over andere activiteiten is het wachten op de verdere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.