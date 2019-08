Berlare trapt Crosscupseizoen af op Nieuwdonk Koen Baten

14 augustus 2019

16u27 3 Berlare Aan de Nieuwdonk zal op zondag 27 oktober het grootste veldloopcircuit van België worden afgetrapt. De start van de Crosscup komt naar Berlare, en zal er zijn 38e editie openen op een mooi parcours langs het water. De Crosscup trekt elk jaar duizenden deelnemers en bezoekers. “We waren al een tijdje aan het proberen om een groot evenement naar Berlare te halen”, zegt schepen van Sport en Toerisme Steven Vandersnickt.

De gemeente Berlare werd zelf benaderd door Golazo om hier het evenement te mogen organiseren. Al moet de gemeente eerlijk zijn, ze hebben ook wel een beetje geluk gehad dat het evenement dit jaar tot bij hen komt. Wegens een dubbele boeking in Gent, was er voor het toernooi geen mogelijkheid om daar te starten. “We zijn heel blij dat de organisatie bij ons kwam aankloppen om de start hier te kunnen organiseren. Wij zijn er onmiddellijk op ingegaan en zullen hen met open armen ontvangen", zegt Vandersnickt.

Meerdere jaren?

De Nieuwdonk is een geschikte locatie om de start van de Crosscup te geven. Voorlopig is de start hier enkel dit jaar gepland. “We hebben wel de intentie om ook voor meerdere jaren op rij de wedstrijd hier te laten vertrekken”, klinkt het. Voor Berlare is het hoe dan ook een grote troef. “De wedstrijden worden ook op televisie uitgezonden, dus Berlare zal opnieuw mooi in beeld komen, net zoals tijdens de Ronde van Vlaanderen, wanneer we het Dorp van de Ronde zijn”, klinkt het.

Het tornooi lokt zowel nationale als internationale lopers naar Berlare. Berlare zelf beschikt ook over enkele atletiekclubs, die van dit tornooi ook zeker kunnen gebruikmaken. “Lokale talenten kunnen zich hier ook tonen en dat kan alleen onze clubs maar ten goede komen.”

Scholenveldloop

Dat de Crosscup naar hier komt heeft ook een voordeel voor de scholenveldloop. Deze wordt al verschillende jaren gehouden op de Nieuwdonk, en zal worden gekoppeld aan de veldloop van de scholen. “We kunnen dit perfect samen doen. Het parcours dat zal worden gebouwd, kan ook gebruikt worden voor de scholenveldloop, wat zeker een voordeel is.” Aan deze scholenveldloop nemen ook duizenden kinderen deel.

Extra inspanningen moet de gemeente voor dit evenement niet doen. “Alles wat betreft plaatsing en sponsoring wordt geregeld door Golazo. We hopen natuurlijk die dag wel zo veel mogelijk volk naar de Nieuwdonk te lokken om de wedstrijd van dichtbij mee te maken", klinkt het.

Meer over Berlare

sport

sportdiscipline

Crosscup

Nieuwdonk

wielersport

Berlare

Golazo