Berlare start cultuuractiviteiten terug op 18 september: “Inwoners snakken naar ontspanning” Koen Baten

26 augustus 2020

18u15 0 Berlare Goed nieuws voor wie het maanden lang zonder zijn streepje cultuur heeft moeten stellen in Berlare. CC Stroming en de gemeente Berlare starten op 18 september opnieuw met voorstellingen, zij het met de nodige maatregelen en afstand in gedachten. Dat het opnieuw kan starten is ook meer dan nodig, want het verlies van afgelopen maanden dreigt op te lopen tot 18.000 euro. “We zijn dolblij dat we binnen drie weken weer van start kunnen gaan", zegt Stijn De Coster van CC Stroming.

Maandenlang bleven de deuren van het cultureel centrum gesloten voor iedereen. Het 25-jarige jubileum werd op 13 maart abrupt stopgezet en zorgde een beetje voor een feestjaar in mineur. Maar nu is er toch goed nieuws. De gemeente besliste immers dat de voorstellingen weer mogen doorgaan. “Natuurlijk zal dit met de nodige maatregelen zijn. Zo hebben we onder meer maximum 140 tickets beschikbaar voor de bezoekers, die ook altijd in hun bubbel van vijf dienen te blijven", zegt Stijn.

“Daarnaast is het ook verplicht om tijdens de hele voorstelling het mondmasker te dragen en niet uit te doen om de veiligheid te garanderen. We werken dus op ongeveer 1/4 van onze totale capaciteit, maar zijn dolgelukkig dat we dit kunnen doen.”

De voorstellingen van de afgelopen maanden werden allemaal afgelast, en degene die een ticket hadden gekocht kregen alles terugbetaald. De shows werden niet verzet, omdat dit gezien de maatregelen te moeilijk is. De sluiting leverde voor het centrum ook heel wat verlies op, daarom zijn ze enorm blij dat ze nu weer van start kunnen gaan. “Het zal hoe dan ook nog een bijzonder moeilijke periode worden, maar we merken gewoon ook aan alles en iedereen dat er weer wat cultuur moet zijn en dat de sector niet mag doodbloeden.”

De start van het nieuwe seizoen wordt gegeven op 18 september, wat dus ook inhoudt dat het evenement cultuurstart gewoon zal doorgaan zoals gepland. “Eerder was dit afgelast, maar we hebben nu toch beslist dat dit ook onder bepaalde omstandigheden gewoon kan doorgaan", zegt schepen van cultuur Carine Meyers (Open VLD). “Dit evenement zal niet doorgaan in het Boerenkrijgpark zoals eerst voorzien, maar wel in het Donkoeverpark waar alles veel veiliger kan verlopen.”

De ticketverkoop zal per twee maanden georganiseerd worden. “Op dit moment kan je dus alleen tickets kopen voor de maanden september en oktober, daarna schuift dit telkens mee op", aldus Stijn. “Dit kan ook alleen telefonisch. Het was allemaal een beetje puzzelen maar we zijn blij dat het gelukt is,” klinkt het.

Een van de eerste optredens zal van Veerle Malsschaert zijn. “Zij heeft haar show wel ingekort waardoor we mogelijks twee shows met minder bezoekers per show kunnen spelen, maar wel een extra aanbieden", klinkt het. “Wij zijn er zeker klaar voor en het is ook tijd voor de mensen om terug buiten te komen en te genieten van cultuur. Wij hopen dus dat ze zeker geen schrik hebben om langs te komen", klinkt het.