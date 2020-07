Berlare stapt als één van eerste gemeentes mee in project van identiteitskaarten met vingerafdruk Koen Baten

08 juli 2020

15u48 0 Berlare De gemeente Berlare heeft vandaag officieel de nieuwe identiteitskaarten met vingerafdruk in gebruik genomen. De gemeente is hiermee één van de eerste die intekent op dit systeem. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) heeft de eerste kaart samen met enkele bewoners officieel in gebruik genomen.

De nieuwe eID-kaart is overal verplicht vanaf april 2021, maar in Berlare wachten ze niet langer en hebben ze vandaag al de nieuwe identiteitskaart met vingerafdruk geïntroduceerd. “De nieuwe identiteitskaart met vingerafdruk is een extra controle voor de politie om fraude tegen te gaan en er zeker van te zijn dat hetuw kaart is”, vertelt Luc Mertens van Binnenlandse Zaken.

De gemeente benadrukt dat de vingerafdruk niet voor altijd bewaard zal blijven. “Die gegevens zullen enkel tijdens de productiefase van de kaart door een beperkt aantal instanties worden bewaard”, legt burgemeester Katja Gabriëls uit. “Daarna worden ze op de beveiligde chip geplaatst, die enkel gelezen kan worden door bevoegde organen zoals douane en politie.” De huidige eID-kaarten die in omloop zijn, blijven geldig zoals voorzien. “Als je nog een geldige identiteitskaart hebt, hoef je zeker niet halsoverkop naar het gemeentehuis te komen. Pas als het einde van de geldigheidsperiode nadert, ontvang je een oproepingsbrief om ze te laten vervangen door het nieuwe model.”

De nieuwe identiteitskaart is de veiligste kaart ter wereld en kan bijna niet meer nagemaakt worden. “Identiteitsfraude komt zeer vaak voor en daarom is dit een erg belangrijke stap voor meer veiligheid”, klinkt het.