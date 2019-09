Berlare ondertekent burgemeestersconvenant voor klimaat en energie De gemeente is hiermee bij de laatste 5 over heel vlaanderen, maar ziet dit als een voordeel. Koen Baten

13 september 2019

14u38 0 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare heeft dan toch zijn handtekening onder het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie gezet. Bij het ontstaan van dit convenant plaatste de gemeente nog niet meteen zijn handtekening omwille dat ze zich eerst goed wilden voorbereiden alvorens een handtekening te zetten. “Wij zien dit vooral als een voordeel, want nu kunnen we de werkwijzen van andere gemeenten ook bekijken", zegt schepen Urbain Van Boven (N-VA).

Berlare heeft met de nieuwe legislatuur nu toch de beslissing genomen om zich nog meer in te zetten voor het klimaat en energie en de CO2-uitstoot tegen 2030 met maar liefst 40 procent te verminderen ten opzichte van 2011. Tijdens de vorige legislatuur was dit moeilijk voor het gemeentebestuur. Berlare was een van de laatste gemeentes die ook hier in de regio tekende. “Enerzijds omdat we niet echt voor protocollen te vinden waren, en omdat er ook wat aanpassingen moesten gebeuren", zegt burgemeester Katja Gabriëls. “We willen dit met de gemeente echt wel goed doen en zullen ons, weliswaar iets later, volop inzetten voor het klimaat en milieu", klinkt het.

De gemeente wil er ook alles aan doen om die doelstellingen tegen 2030 ook te halen. “Wij hebben misschien iets minder tijd dan de andere gemeenten, maar dat wil niet zeggen dat we minder ons best zullen doen", klinkt het. De gemeente ziet het ook als een voordeel dat ze iets later toetreden tot het convenant. “We kunnen kijken naar andere gemeenten en ons laten inspireren om dit project vanuit een ander perspectief te benaderen", zegt schepen van milieu Urbain Van Boven. Net als andere gemeenten kunnen ze ook in Berlare rekenen op steun van de provincie.

“We zijn er ons van bewust dat de CO2-uitstoot van onze gemeente niet blijft hangen tussen de E17 en de Schelde", klinkt het. “De inspanningen die wij dus zullen leveren zullen ook voor de buren een oplossing zijn", zegt Van Boven. Het afgelopen jaar nam de gemeente al verschillende maatregelen. Zo werd onder meer het wagenpark van de gemeente onder handen genomen en overgestapt naar aardgas bij de voertuigen. “We willen ook in het meerjarenplan kijken hoe we voertuigen kunnen weren uit de gemeente. Wanneer er bij ons gebouwd wordt in een groene omgeving, willen we dit ook compenseren door ergens anders aan groenvoorziening te doen", zegt Urbain. “Wij zijn een groene gemeente en willen dit ook graag zo houden en uitspelen.”

Een tweede factor die mogelijk kan helpen is de verlichting overlaten aan Fluvius en overschakelen naar LED’s, die minder verbruiken. De gemeente kijkt alleszins positief naar de toekomst. “Het is een ambitieus plan, maar zeker haalbaar, en daar willen wij ook met de gemeente voor gaan. Met de inzet van onze burgers en enkele maatregelen ben ik zeker dat we de doelstelling van 2030 halen", aldus Gabriëls.