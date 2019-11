Berlare is nog twee jaren langer ‘Dorp van de Ronde’ Koen Baten

21 november 2019

10u25 0 Berlare De voltallige gemeenteraad in Berlare heeft gisteren beslist om nog twee jaar langer de titel ‘Dorp van de Ronde' te dragen. De start van de Ronde Van Vlaanderen ligt nog twee jaar in Antwerpen, dus had de gemeente de kans om ook nog twee jaar lang deze titel te dragen. “Het is leuk voor de bevolking en alle wielerfans om dit nog twee jaar te verlengen", zegt schepen Steven Vandersnickt.

De afgelopen drie jaar was Berlare al ‘Dorp van De Ronde' en waren er die dag heel wat activiteiten te beleven in het dorp. De gemeente legt nu 12.500 euro op tafel om deze titel nog twee jaar langer te dragen. “Berlare houdt van wielrennen en heeft ook een geschiedenis, dus is het plezant om deze titel nog twee jaar langer te hebben”, zegt Vandersnickt. “Het is goed voor het toerisme en voor de gemeente om in beeld te komen, maar ook gewoon heel leuk met alle activiteiten die er die dag georganiseerd worden. De mensen komen naar buiten en genieten van de koers dat door hun straat rijdt", besluit de schepen.