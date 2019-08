Berlare beschikt vanaf nu over eigen gin: Bistrot Ma Tu Vu maakt met Berl’air eigen gin Koen Baten

26 augustus 2019

12u00 0 Berlare Wim Verdonck en Jan De Taeye, uitbaters van Ma Tu Vu op het Dorp in Berlare hebben een eigen gin samengesteld voor aan te bieden in de zaak. Het is de eerste gin die Berlare kent, en kreeg de naam Berl’air. Op dit moment is de London Dry Gin alleen te verkrijgen in zijn zaak, maar misschien wordt het drankje binnenkort ook op de markt gebracht bij enkele brouwerijen. “Al heel mijn leven ben ik enorm verzot op gin, daarom leek het nu de ideale moment om zelf een te maken", aldus Verdonck.

Ongeveer een maand geleden was de gin finaal op punt en sindsdien wordt hij geserveerd in zijn zaak. De zaakvoerder zat al vele jaren met het idee in zijn hoofd om een gin te maken, en besloot er dit jaar gewoon voor te gaan. Het idee groeide een beetje op vakantie. “Ik drink al van mijn 18e enorm graag gin, toen was het nog niet zo een hype", klinkt het. “Intussen ben ik 45 maar blijft de drank ontzettend lekker, en daarom besloot ik om zelf een gin te gaan maken.”

Berl’air is een gin van 38 graden alcoholpercentage gemaakt op basis van rode vruchten, citroengras, hibiscus en citroen. De rode vruchten geven de gin een mooie rode kleur. “Het is een gin die zeer toegankelijk is voor iedereen, en kan gedronken worden met elke tonic. Wie liever van bitter houdt kiest een bittere, maar ook zoet is perfect mogelijk", licht Wim toe.

De naam van de gin is afkomstig van het dialect dat in de gemeente vaak gebruikt wordt. De ‘air' in de naam is een beetje een verwijzing naar zijn zaak. “Ik heb een Frans klinkende naam en dat heb ik ook een beetje verwerkt in de gin. De naam ‘air’ wordt vaak gebruikt in Frankrijk voor een tussenstop en klinkt dus ook Frans, net als de naam Ma Tu Vu.”

Voor het ontwerp van de fles en het logo werkten ze samen met infusers uit Anderlecht. De gin zelf wordt gebrouwen in Wichelen, bij brouwerij Rubbens. Op dit moment is de drank alleen nog maar te verkrijgen in zijn zaak, maar in de toekomst denkt hij er zeker over na om het misschien ook in de winkelrekken te leggen. “Er is al een zekere interesse, maar we willen het rustig aan doen", zegt Wim.

De zaakvoerder is in de eerste plaats bijzonder trots op zijn gin. “Het is de eerste hier in de gemeente, de naburige gemeentes hadden allemaal al een eigen gin, nu volgen wij ook en dat is zeker niet slecht voor Berlare extra op de kaart te zetten. Ik ben hier bijzonder trots op en ik kan alleen maar hopen dat het aanslaat bij onze inwoners”, besluit Wim.