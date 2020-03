Berlare applaudisseert en brand kaarsjes voor hulpverleners Koen Baten

19 maart 2020

20u45 0 Berlare In Berlare werd er deze avond op verschillende plaatsen geapplaudisseerd voor alle hulpverleners. Ook werden er kaarsjes aangestoken om hen te bedanken voor de zorgen en het blijven werken om iedereen te kunnen helpen.

Op verschillende plaatsen in de gemeente werden er kaarsjes aangestoken en klonk er applaus voor de hulpverleners. Ook gisteren was er in het straatbeeld hier en daar al applaus te horen, maar de actie lijkt meer bekend te geraken en groeit aan. Heel wat mensen willen de zorgverleners een hart onder de riem steken. Morgen om 12.00 uur wordt er opgeroepen om een wit laken of handdoek door het raam te hangen.