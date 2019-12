Berlaarse VZW brengt herinnering aan Johnny Cash en The Eagles naar Berlare Koen Baten

26 december 2019

16u41 0 Berlare In 2020 pakt de VZW Such a Night uit met enkele optredens die bij iedereen wel een belletje doen rinkelen. Ze laten niemand minder dan Johnny Cash terug tot leven komen. Ook de Eagles worden geëerd tijdens een van de optredens die de VZW zal organiseren.

Op 8 en 13 maart 2020 zullen beide optredens plaatsvinden in CC de stroming in Berlare. De Eagles hebben wereldwijd meer dan 150 miljoen verkochte platen en zijn een van de succesvolste bands aller tijden. De Dutch Eagles brengen al 15 jaar hun repertoire en doen dit met veel succes. Met hun nieuwste show ‘Gold’ doen ze ook Berlare aan en brengen ze maar liefst 25 gitaren mee het podium op.

Johnny Cash is al zeker 15 jaar dood, maar Clive John brengt de zanger elke keer opnieuw tot leven. Zijn shows zijn een unieke belevenis en Clive John is twee druppels water Johnny Cash. Ook zijn dochter is onder de indruk. Hij komt samen met The Spirit Band naar Berlare en brengt de klassiekers opnieuw tot leven met origineel beeldmateriaal. Tickets zijn te koop via www.suchanight.be en kosten 22 euro. Vanaf 3 januari kan je je tickets bestellen. Telefonisch boeken kan ook via 0477 35 98 79.