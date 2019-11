Berlaarse auteur mag tweede boek in Londen voorstellen Koen Baten

20 november 2019

10u26 0 Berlare De Berlaarse auteur Harry De Paepe heeft dit jaar een tweede boek uitgebracht. ‘De twee kanten van het Kanaal' zoals het boek heet, is de opvolging van ‘Stiff Upper Lips’. Het eerste boek gaat over waarom de Engelsen net zo Engels zijn. “In het tweede boek haal ik meer de banden aan die er tussen Engeland en ons land zijn", zegt Harry De Paepe.

Zijn eerste boek won meerdere prijzen en is intussen al aan zijn zevende herdruk bezig. Zijn tweede boek trekt ook meteen de aandacht, want hij kreeg al een uitnodiging van het ‘Flanders House’ in Engeland om het boek daar voor te stellen aan de Vlamingen. “Het boek gaat vooral over de banden in onze regio en het Verenig Koninkrijk”, zegt Harry. “Er zijn heel wat verbanden tussen bijvoorbeeld Dendermonde en het land daar.”

De fascinatie voor Engeland is er al van jongs af aan, en deze giet hij nu in boeken. “Het land heeft een bijzonder rijke geschiedenis en dat houdt mij bezig en fascineert mij", aldus de geschiedenisleraar. “Dat ik nu naar Londen mag om mijn boek voor te stellen vind ik een bijzonder grote eer. Het is de eerste keer dat ik dit mag doen en ik ben er ontzettend blij mee.” Op 3 december zal Harry naar Londen trekken om er zijn boek voor te stellen aan Vlamingen. Het boek zelf doet het hier alvast niet slecht en is al aan een tweede druk toe.