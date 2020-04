Berlaars ondernemersduo start online platform om handelszaken te helpen: “Onze collega’s helpen in deze moeilijke tijden” Koen Baten

08 april 2020

15u54 0 Berlare Lokale ondernemers Hans Demeyer van Breinpiraten en Stefaan Joos van IOOS uit Overmere hebben samen de handen in elkaar geslagen om de collega-ondernemers van groot Berlare een hart onder de riem te steken. Het duo ontwikkelde een website om alle handelszaken te bundelen die achter gesloten deuren nog verder werken en nog iets kunnen betekenen voor de bewoners. “We wilden een overzichtelijke site maken om alle handelaars te helpen", klinkt het.

Het duo lanceerde de website www.berlaarseboodschappen.be. Het online platform bundelt alle handelszaken die nog aan het werk zijn tijdens de coronatijden. “De bedoeling is om onze collega’s te helpen in deze moeilijke tijden en hen een platform te geven waarmee ze aan de slag kunnen”, aldus Stefaan Joos.

De website telt intussen al heel wat handelszaken die zich aangemeld hebben en nog achter gesloten deuren kunnen verder werken. Al meer dan 90 zaken zijn geregistreerd. Kort voor de coronacrisis lanceerde de gemeente ook nog het startschot van een campagne die lokaal winkelen moest promoten en de lokale handelaars als helden zag. “Dat was een bijzonder harde klap voor onze ondernemers toen plots alles dicht moest", zegt schepen van Lokale Economie Steven Vandersnickt. “Maar dit zette tegelijk ook onze actie kracht bij en toonde aan dat zij echt helden zijn. Want zij werken nu ook voort in deze moeilijke tijden om op een creatieve manier onze inwoners te helpen”, klinkt het.

Onoverzichtelijk

De website van Hans en Stefaan helpt hier zeker bij. Via Facebook en Instagram werden tal van initiatieven gedeeld voor Berlaarse boodschappen. “Het was hartverwarmend om te zien welke initiatieven er waren, maar niet echt overzichtelijk om te zien wie er op zoek was naar een maaltijd en waar dit kon", vertelt Hans. “Daarom besloten we om zelf voor een oplossing te zorgen en dit online platform uit te werken zodat de inwoners doelgerichter hun producten konden bestellen”, legt Stefaan Joos uit. “De website is een brug tussen de handelaars en de klanten die op zoek zijn naar wat ze nodig hebben", klinkt het.

Beide ondernemers konden voor het opstarten van de website ook rekenen op de steun van de gemeente. Het intekenen is dankzij de gemeente ook helemaal gratis. Ben je zelf nog een lokale handelaar en wil je ook intekenen op de website om zo de inwoners te bereiken? Dan kan je je ook registreren via de website www.berlaarseboodschappen.be.