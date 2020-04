Berlaars ondernemersduo lanceert website waar artiesten en publiek elkaar kunnen vinden Koen Baten

11u34 0 Berlare Stefaan Joos en Hans Demeyer lanceren dit weekend een nieuwe website voor artiesten en hun publiek. Via deze website kunnen ze elkaar ontmoeten en kan er geld geboden worden voor een klein optreden van thuis uit achter hun computer. “Via deze manier kunnen er leuke concerten ontstaan", klinkt het.

Het duo uit Berlare is al jaren bezig met ondernemen en nu slaan ze ook de handen in elkaar. Ze lanceerden eerder al een website voor Berlare om alle handelszaken op te verzamelen die aan huis leveren. Nu komen ze ook met www.nootkreten.be op de proppen. “Sinds het begin van de lockdown zien heel veel artiesten zwarte sneeuw”, klinkt het. “Sinds de crisis zitten ze met een lege agenda en komen er geen inkomsten meer binnen", aldus het duo.

Stefaan en Hans hebben overleg gehad met de sector. Daaruit werd al snel duidelijk dat veel talenten vaak de weg niet vinden naar een breed publiek, maar dat dit ook omgekeerd het geval is. De ondernemers hebben daarom een crowdfunding platform opgericht waar artiesten zich gratis kunnen registreren en waar het publiek een bod kan doen.

“Met de website willen we zoveel mogelijk talenten die vandaag niet zijn aangesloten bij een gezelschap of een organisatie promoten", klinkt het. “We willen hen maximale zichtbaarheid geven en aan interessante en leuke opdrachten helpen. Het publiek dat de website bezoekt kan geld bieden op een artiest of een performance en deze dan live te zien krijgen.”

Alles gebeurd natuurlijk met de strict opgelegde voorschriften. De veiligheidsraad beslist vandaag over mogelijke maatregelen, wat er voor kan zorgen dat er miniconcerten kunnen gegeven worden. “Op dit moment zijn we bezig om via diverse kanalen artiesten aan te spreken zich te registreren. We zijn al in contact met Collegium Vocale voor klassieke talenten. Ook andere aanspreekpunten zijn aanwezig om andere genres aan te bieden en een gevarieerd aanbod te creëren", klinkt het.