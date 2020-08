Beluister aangrijpende dialogen op 20 locaties in Berlare via ‘Het Bankje’ Koen Baten

07 augustus 2020

17u00 0 Berlare In tijden van corona is het voor culturele optredens en evenementen geen goed jaar. Daarom heeft OPENDOEK in samenwerking met minister van cultuur Jan Jambon (N-VA), 100 amateurkunstenaars en meer dan 60 steden en gemeenten een podcast opgestart. Ook Berlare doet mee en heeft op 20 locaties in de gemeente een verhaal verspreid.

De podcast die gelanceerd werd kreeg de naam ‘Het Bankje’ mee. Ook in Berlare doen ze mee aan dit project en brengt theater tot bij het publiek in tijden van corona. Op 20 banken in de gemeente en deelgemeenten werd een QR-code opgehangen. Tijdens je wandel- of fietstocht kan je dan uitrusten op het bankje en de QR-code scannen met je gsm. Dan krijg je de meest intieme, bizarre of aangrijpende dialogen te horen.

In Berlare kan je onder meer aan het cultureel centrum de stroming, het kerkplein, 't Brugske, Het riekend rustpunt, Het petanqueplein in Uitbergen en het Boerenkrijgpark een QR-code terugvinden om de verhalen te beluisteren. De verhalen zijn nog te beluisteren tot het einde van deze maand.

Via de website www.opendoek.be/hetbankje kan je alle info en de locaties terugvinden per gemeente.