Beklaagde wordt geflitst aan 111 kilometer per uur, maar zegt dat hij niet reed: “Auto stond te koop en moet tijdens testrit geweest zijn" Koen Baten

23 juni 2020

17u23 0 Berlare K.D. moet zich in de politierechtbank verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding in Berlare. Hij werd er geflitst aan 111 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. D. zelf beweerd echter dat niet hij achter het stuur zat. “Het moet gebeurd zijn tijdens een testrit als ik mijn auto wilde verkopen", klinkt het.

Ondanks het feit dat de man zegt niet gereden te hebben vulde hij toch het formulier in van de politie dat hij achter het stuur zat van de wagen. Nu verklaard hij dat hij het niet meer weet. “Er is een iemand die het zou kunnen weten, hij zat bij in de auto toen de testrit gedaan werd", klinkt het.

De politierechter besloot om de mogelijk getuige op te roepen om te weten te komen wie er achter het stuur zat. De zaak zal daarom verder gezet worden op 17 november.