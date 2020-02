Beklaagde die onder invloed twee ongevallen veroorzaakt op half jaar tijd krijgt boete en rijverbod Koen Baten

04 februari 2020

14u33 0 Berlare Ivan S. moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor twee zware ongevallen waarbij hij telkens dronken achter het stuur was gekropen. De man had in het verleden ook al enkele veroordelingen achter zijn naam staan voor dronken rijden waardoor politierechter Peter D’Hondt hem ongeschikt verklaarde om te rijden.

De eerste feiten vonden plaats in Overmere. S. reed er toen met zijn auto tegen een muur en een verlichtingspaal. Daarvoor was hij ook al dronken betrokken geraakt in een ruzie en reed hij weg van de politie. Vijf maanden later veroorzaakte de man opnieuw een ongeval waarbij hij zwaar geïntoxiceerd was. Hij kon zelf op het moment van de feiten niets meer vertellen omdat hij zo zwaar gedronken had.

De man zelf beseft intussen dat hij een probleem heeft en laat zich ook behandelen. “Hij heeft zijn rijbewijs zelf ingeleverd omdat hij beseft dat het zo niet meer verder kon", aldus zijn advocaat. “Hij wil aan zijn probleem werken", besloot hij.

Politierechter Peter D’Hondt besloot echter dat het gedaan was met dronken achter het stuur te kruipen en veroordeelde de man tot een boete van 5.600 euro. Hij kreeg ook een rijverbod van net geen twee jaar en moet al zijn examens opnieuw afleggen. Hij zal ook moeten aantonen dat hij geen alcohol meer drinkt alvorens hij opnieuw mag rijden.