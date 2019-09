Banden van drie verschillende auto’s platgestoken Koen Baten

21 september 2019

17u08 5 Berlare Op de Dendermondse Steenweg in Berlare hebben vandalen in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele banden plat gestoken van voertuigen. De wagens stonden geparkeerd ter hoogte van camping Zonneschijn.

Een van de eigenaars van de wagens merkte de schade deze ochtend op. “Wij hebben meteen de politie verwittigd en zij zijn ter plaatse gekomen om een proces-verbaal op te stellen”, klinkt het. Even later werd ook opgemerkt dat niet alleen hun voertuig werd aangepakt. Twee auto’s die in de garage vlak naast de camping stonden werden ook aangepakt. Ook hier zijn de banden rechts plat gestoken met een scherp voorwerp. De eigenaars zelf hebben niets opgemerkt en plaatsten op sociale media een oproep over wie mogelijk iets gezien heeft.