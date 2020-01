Axelle (15) overleeft aanrijding in Zele niet: scholen en omgeving in diepe rouw SVI Gijzegem opent rouwregister en stille ruimte voor leerlingen en leerkrachten Koen Baten

30 januari 2020

16u18 55 Berlare Uitbergen en bij uitbreiding de hele gemeente Berlare is in rouw na het overlijden van de 15-jarige Axelle Van Droogenbroeck. Ook de vroegere gemeenteschool waar ze les volgde en het SVI in Gijzegem zijn in rouw, net als de dansschool waar zowel Axelle als haar broertje dansles volgden. In Gijzegem opende de school een rouwregister en een stille ruimte. “We zijn allemaal diep geraakt door het overlijden", klinkt het.

Het tragische ongeval gebeurde gisterenmiddag rond 16.00 uur. Axelle was samen met haar papa haar broertje gaan halen na de dansles die hij had gevolgd in ‘Het Pand' op de Gentsesteenweg in Zele. De tiener stak met haar broer op de arm de straat over, maar vermoedelijk merkte ze een wagen te laat op. De bestuurder probeerde de aanrijding nog te vermijden, maar er volgde een bijzonder hevige klap. Axelle kwam hard op de voorruit terecht, terwijl haar broer over de wagen heen werd gekatapulteerd en op de grond terechtkwam.

De jonge vrouw werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar overleed toch aan haar verwondingen. Het zoontje werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Verschillende personen zagen het ongeval gebeuren en waren zwaar in shock. Ook de dansschool zelf was in shock en wilde liever niet reageren. Axelle ging al vele jaren naar de dansschool, die tot voor kort op de Donklaan in Berlare gevestigd zat. Zij zullen later in intieme kring afscheid nemen. Op de plaats van het ongeval werden al bloemen neergelegd voor Axelle.

De 15-jarige Axelle ging naar school in Gijzegem. Daar volgde ze de richting Sociale Technische Wetenschappen. De school is ook zwaar getroffen door het overlijden, en opende een rouwregister en een stille ruimte op de school om afscheid te kunnen nemen. “Wij hebben de leerlingen om 8 uur vanmorgen opgevangen voor een moment om hun verdriet te tonen in het bijzijn van de slachtofferbejegening van de politie", vertelt directeur Christine Grysolle. “Het ochtendgebed stond in teken van Axelle en de leerkrachten konden het gebeuren verder bespreken tijdens het eerste lesuur.” Leerlingen die het moeilijk hadden werden ook extra opgevangen. Voor de tweede graad was er een apart herdenkingsmoment voorzien in de school. “Alle leerlingen over de graden heen krijgen de kans om het rouwregister voor Axelle te tekenen. De komende dagen hebben wij ook een stille ruimte voorzien voor onze leerlingen", aldus de directeur. Leerlingen die het de komende dagen moeilijk hebben kunnen altijd op de school terecht.

Ook in de gemeenteschool van Uitbergen zijn ze zwaar onder de indruk van de feiten. Haar broer zit er nog op school, en Axelle liep er ook school in het lager onderwijs. “Toen wij gisteren het nieuws vernamen waren wij serieus geschrokken", zegt directeur Brenda Deschacht. “De hele school is zwaar aangeslagen bij dit nieuws. Het is hier een zeer kleine gemeenschap dus iedereen kende haar goed. Axelle ging hier vroeger ook altijd naar school dus was goed gekend bij de leerkrachten", klinkt het.

Na het nieuws nam de school ook meteen maatregelen. “Wij namen contact op met onder meer het CLB en zorgden voor psychologische ondersteuning voor onze leerlingen en kleuters. Zij stellen natuurlijk ook vragen over wat er gebeurde en wij willen hen hier zo goed als mogelijk in begeleiden", aldus Deschacht. “We hebben verschillende gesprekken gevoerd met de kinderen en zullen later ook nog kijken of we iets organiseren na deze feiten. Wij hebben contact gehad met de ouders en willen hen vanuit de school ons medeleven betuigen", klinkt het.