Astrid Tison (25) is nieuwe dirigent van instaporkest ‘t Meziek Koen Baten

11 september 2019

14u37 0 Berlare Instaporkest ‘t Meziek van Berlare heeft in Astrid Tison (25) een nieuwe dirigent gevonden. De 25-jarige is al sinds haar acht jaar bezig met muziek, en het is ook niet de eerste keer dat ze als dirigent aan de slag gaat. “We zijn blij dat iemand met zoveel ervaring ons orkest zal dirigeren”, klinkt het.

Astrid Tison heeft al bakken ervaring als muzikant. Op haar acht jaar startte ze een opleiding saxofoon. Later ging ze studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Gent en daarna zette ze haar opleiding saxofoon verder in Brussel. “Het is ook niet de eerste keer dat ze als dirigent aan de slag gaat”, vertelt Dominiek Vanwiele van ‘t Meziek. “Ze dirigeert ook het jeugensemble in Massemen. Daarnaast geeft zo ook nog les aan de GO! Kunstacademie in Gent, de Academie voor Podiumkunsten in Gent en Art’iz in Izegem. We zijn zeer tevreden dat we iemand met zoveel ervaring hebben voor ons instaporkest.”

Het orkest houdt een wekelijkse repetitie, van 19 tot 20 uur, in CC Stroming en geeft ook verschillende concerten, waaronder het lente- en nieuwjaarsconcert.