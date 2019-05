Aquafin opent nieuwe zuiveringsinstallatie in Berlare Koen Baten

28 mei 2019

18u13 0

Op zondag 2 juni opent Aquafin zijn deuren van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie voor het publiek. De opening kadert in het teken van Tournée Locale in Berlare. De buurtbewoners kunnen er een rondleiding krijgen van een half uur, en zo de uitleg krijgen over de hoe het zuiveringsproces verloopt.

De nieuwe zuiveringsinstallatie zuivert het water van bijna 18.000 inwoners, waarna het via een zijwaterloop in de Zeeschelde geloosd wordt. De zuivering komt de kwaliteit van het water zeker ten goede. Wie interesse heeft om kennis te maken met de werking kan langskomen op Sluis 64 in Berlare. De rondleidingen zijn voorzien om 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur en 15.30 uur. Na de rondleiding krijgt elke bezoeker een drankje aangeboden.

Inschrijvingen kunnen via contact@aquafin.be of op het telefoonnummer 03 450 45 45. Hier kan je vermelden met hoeveel personen je komt en op welk tijdstip je wil komen.