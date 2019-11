Amper 7 °C in gemeentehuis: winter staat voor deur, maar verwarming nog altijd niet gemaakt Koen Baten

21 november 2019

12u12 0 Berlare De vele verenigingen die in het gemeentehuis van Overmere verblijven moeten momenteel al hun activiteiten laten doorgaan in de kou. De stookinstallatie werkt er al enkele maanden niet meer en zou normaal al vervangen zijn, maar door enkele problemen is er waarschijnlijk voor de rest van de winter geen verwarming. “De verenigingen moeten zich nu verwarmen met kleine vuurtjes", zegt oppositieraadslid Francky Verhofstadt.

Het was oppositiepartij CD&V die gisteren de kat de bel aan bond tijdens de gemeenteraad in Berlare. “De stookinstallatie is stuk waardoor de verenigingen nu in de winter zonder verwarming zitten", zegt Verhofstadt. “Dit kan toch niet de bedoeling zijn voor de bibliotheek en de verenigingen dat zij zich met kleine vuurtjes moeten opwarmen om alsnog al hun activiteiten te laten doorgaan. In het verleden was er al een punt goedgekeurd voor een nieuwe installatie, maar deze is er vandaag nog altijd niet", klinkt het.

Letterlijk in de kou

Ook de verenigingen vinden het probleem van de verwarming erg vervelend. “De temperatuur vandaag is er slechts 7 graden", klinkt het. “In dit soort omstandigheden werken is verre van ideaal. De ketel is al een hele tijd stuk, en waarschijnlijk blijven we de rest van de winter ook in de kou zitten.” Het gaat vooral om de fotoclub, de Koninklijke Fanfare van Overmere en de Heemkundige Kring die zonder verwarming zitten. Ook de conciërge die daar zijn woning heeft zit zonder verwarming, maar kreeg wel al een tijdelijke opvang door de gemeente tot het probleem is opgelost. Ook de fanfare werkt met kleine vuurtjes tijdens de repetities om een beetje warmte te creëren.

Totaalrenovatie

Het gemeentebestuur is op de hoogte van de problemen met de verwarming en zoekt zo snel mogelijk naar een oplossing. Tijdens de gemeenteraad van september werd er al een bestek goedgekeurd voor de nieuwe stookinstallatie in het gebouw. “Dit punt was al goedgekeurd, maar nu is de installatie stuk en dat is uiteraard een probleem", zegt burgemeester Katja Gabriëls. “Wij zitten hier zelf heel verveeld mee en willen de verenigingen zeker niet in de kou laten staan.” De gemeente heeft in de toekomst ook plannen om het hele gemeentehuis aan te pakken, maar wou de installatie apart doen om dit probleem al te verhelpen.

Het probleem om de nieuwe stookinstallatie te installeren ligt eigenlijk aan het gebouw. “Het gaat om een beschermd pand, waardoor er enkele problemen zijn om de nieuwe installatie aan te brengen", klinkt het. “We bekijken dit probleem hoe dan ook bij hoogdringendheid en zoeken zo snel mogelijk naar een oplossing om de nieuwe installatie te plaatsen", besluit Gabriëls.