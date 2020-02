Al twee klachten over man in witte bestelwagen die vrouwen aanspreekt en seksuele handelingen uitvoert Koen Baten

10 februari 2020

16u10 0 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft op korte tijd al twee meldingen ontvangen over een man in een witte bestelwagen die vrouwen aanspreekt en seksuele handelingen uitvoert terwijl hij een vraag stelt. Gisteren kwam er een tweede aangifte binnen op de Heikantstraat in Berlare.

De politie bevestigt dat het al twee meldingen kreeg maar heeft op dit moment ook nog geen spoor naar de dader. De feiten speelden zich tot nu toe af op de Dendermondsesteenweg en de Heikantstraat, vlak bij elkaar. De man zou in een andere taal personen aanspreken en vraagt de weg. Terwijl hij dit doet voert hij seksuele handelingen uit. “We zijn bezig met een onderzoek, maar we hebben op dit moment nog geen nummerplaat van het voertuig waardoor identificatie moeilijk is", zegt Johan De Bruycker. De politie geeft de tip om op de nummerplaat te letten. “Op deze manier kunnen we de persoon misschien lokaliseren", klinkt het. Mocht iemand de witte bestelwagen herkennen en de nummerplaat noteren vraagt de politie om meteen contact op te nemen.