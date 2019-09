Agentschap wegen en verkeer plant heraanleg Emiel Hertecantlaan vanaf 2022: “Situatie daar compleet verouderd” Traject van twee kilometer lang wordt aangepakt. Ook Sint-Annaplein krijgt herinrichting. Koen Baten

20 september 2019

12u32 0 Berlare Eindelijk is het zover, nadat de gemeente al minstens tien jaar vragende partij was, heeft agentschap wegen en verkeer een eerste informatiemoment gehouden over de aanpak van de N467 in Berlare. De weg ligt er al jaren slecht bij, heeft geen voetpaden of fietspaden en is zeer onveilig. “Over een traject van twee kilometer lang zal de weg een stuk veiliger worden", zegt Greet De Keukelaere van Agentschap Wegen en Verkeer.

Met een eerste informatiemoment konden de bewoners de toekomstige plannen voor de gewestweg al een keer gaan bekijken. Vanaf 2022 zal de Emiel Hertecantlaan er helemaal anders uit zien en moet het een pak veiliger zijn voor het verkeer. Ook het Sint-Annaplein zal mee aangepakt worden tijdens de werken. “Van aan de Warande tot aan de brug van Schoonaarde zullen we de weg grondig aanpakken", zegt Greet. “Alles is nu heel verouderd, er zit geen structuur in, geen fietspad en het is zeer gevaarlijk daar", klinkt het.

De eerste bedoeling van de heraanleg van de gewestweg is de veiligheid te verhogen. “We willen naar een alledaags beeld gaan waarbij we voetpaden aanleggen en een gescheiden fietspad voor het verkeer", klinkt het. “Enkel een kleine strook zal een fietssuggestiestrook worden, ter hoogte van het Vennepark, omdat het daar te smal is om alles te scheiden en het verkeer vlot te kunnen laten passeren.” Ook zal de asfaltlaag een volledige nieuwe verharding krijgen. “Naast de aanpassing voor de veiligheid zullen we meteen ook nutswerken uitvoeren. In de huidige plannen zullen wel wat parkeerplaatsen verdwijnen, maar het AWV laat weten dat er voldoende parkeergelegenheid zal zijn.

Het AWV plant de nutswerken in om te starten in 2021. Een jaar later zou dan de herinrichting kunnen beginnen. Toch stappen ze nu al naar de bewoners om hen te informeren. Om de plannen van de gewestweg te kunnen uitvoeren moeten er ook enkele woningen gesloopt worden en stukken grond onteigend worden. “We hebben al contact gehad met de bewoners. In totaal gaat het om zeven woningen en enkele stukken grond", zegt De Keukelaere. “De bewoners wisten dit eigenlijk al, omdat ze op de rooilijn liggen", klinkt het.