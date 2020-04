Afvalbrand snel onder controle Koen Baten

11 april 2020

16u07 8 Berlare De brandweer van Wichelen en Lokeren werden deze namiddag opgeroepen voor een brand in een weide in Overmere. Het ging om een afvalbrand.

De brand werd opgemerkt in de Kerkstraat in Overmere omstreeks 15.20 uur. De twee brandweerkorpsen kwamen ter plaatse en konden de brand snel blussen waardoor de schade beperkt bleef tot enkele vierkante meters. De oorzaak is nog onduidelijk, na grondig geblust te hebben kon de brandweer snel terug vertrekken.