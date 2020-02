Afscheid van Axelle (15) in volle kerk: “Je was een warm persoon en we zullen je missen” Koen Baten

08 februari 2020

14u12 0 Berlare In de kerk van Overmere werd vanochtend afscheid genomen van de 15-jarige Axelle Van Droogenbroeck. De tiener overleed na een tragisch ongeval in het verkeer toen ze met haar broertje van 5 jaar oud de straat overstak in Zele. Honderden mensen kwamen vandaag afscheid te nemen. “Het is verschrikkelijk jou zo vroeg te moeten afgeven", klonk het.

Het meisje overleed woensdag 29 januari in een tragisch verkeersongeval op de Gentsesteenweg in Zele. Axelle was samen met haar vader haar broertje gaan halen die net de dansles had afgerond. Ze stak de straat over op weg naar de auto van haar papa, toen het tot een aanrijding kwam. Axelle was op slag dood, haar broertje overleefde het zware ongeval en werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De kerk in Overmere zat afgeladen vol voor het afscheid van Axelle Van Droogenbroeck (15) uit Uitbergen. De misviering begon met enkele leden van de Chiro waar Axelle lid was. Zij droegen de kist naar binnen, wat zorgde voor een ijzingwekkende stilte. Bij het begin van de begrafenis werden ook tekeningen, herdenkingen en een t-shirt met namen op de kist gelegd.

Heel wat vrienden en familieleden waren aanwezig in de kerk om afscheid te nemen van Axelle. Ook het SVI in Gijzegem, waar ze school liep, kwam met heel wat leerlingen en leerkrachten afscheid nemen. Zij lazen ook een pakkende brief voor over Axelle. “Je was een guitig persoon, we zullen je lach nooit meer vergeten lieve Axelle”, klonk het. “Je had een rugzak met je mee, maar ondanks dat leefde je voluit en was je erg vrolijk. Je zorgde voor je klasgenoten en je bracht een warm gevoel in de klas.”

De school heeft het nog bijzonder moeilijk na het verlies van Axelle. “Toch zijn we door jou overlijden sterker geworden als school. We komen meer samen, we praten over jou. Je zal nooit meer uit ons hart verdwijnen en voor altijd een deel zijn van onze school.”

Ook dansschool Locomotion, waar Axelle al jaren lid was nam afscheid van haar door muziek, net als de chiro die bijzonder aangeslagen waren door het overlijden. De pastoor preekte dat het veel te vroeg was voor Axelle om afscheid te nemen.

Op de plaats van het ongeval liggen intussen al heel wat bloemen en branden er ook kaarsen voor Axelle. Er werden tekeningen opgehangen ook.