Afhaalbibliotheek is groot succes met 1.000 geleende boeken Koen Baten

27 april 2020

14u38 0 Berlare Sinds de start van de coronacrisis heeft de gemeente Berlare gezorgd voor een aangepaste veilige werking van de bibliotheek. De lezers appreciëren dit enorm, want er werd afgelopen maand enorm veel geleend.

Bijna 1.000 boeken werden tijdens de maand april ontleend in de bibliotheken in groot Berlare. “Door alle maatregelen moest de bib natuurlijk ook sluiten, maar materialen uitlenen was wel nog steeds mogelijk”, zegt bevoegde schepen Carine Meyers. “Dit moest natuurlijk gebeuren op een veilige manier aangepast volgens de maatregelen", klinkt het.

Wie een boek wil ontlenen uit de bibliotheek moet hiervoor gewoon bellen of mailen om een afspraak te maken. Je geeft daarna de titels van de boeken door en deze zullen klaargelegd worden op het afgesproken tijdstip. Nadien worden de boeken terug binnen gebracht via een speciale brievenbus. “De medewerkers plaatsen nadien de boeken 72 uur lang in quarantaine voor ze opnieuw in de rekken geplaatst worden en weer kunnen uitgeleend worden", zegt Meyers.

Dat het zo een groot succes ging worden was op voorhand niet verwacht. “Maar liefst 123 personen zijn al langs geweest tijdens de maand april", zegt bibliothecaris Ann Pieters. “Normaal hebben we per maand tussen de 6.000 en 8.000 boeken die geleend worden, maar dit proces nu is toch een pak arbeidsintensiever. We zijn heel tevreden dat we nog kunnen verder draaien en bezoekers ontvangen,” besluit Ann.

Wie een boek wil ontlenen kan bellen of mailen naar 052 43 25 55 of bibliotheek@berlare.be.