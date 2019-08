Acteurs in laatste rechte lijn naar openluchtmusical Titanic aan Donkmeer Anderhalve week voor première oefenen acteurs samen met figuranten Koen Baten

13 augustus 2019

20u30 0 Berlare Op 23 augustus is het zover, dan vindt de première van Titanic plaats aan de festivalhal in Berlare. De musical dateert van 1999 en heeft met Berlare een unieke setting aan het water. De acteurs toonden dinsdag de openingsscène, weliswaar zonder kostuums, en zijn helemaal klaar om volgende week te schitteren. “Het verhaal van Titanic en de setting hier aan het Donkmeer vallen perfect in hun plooi”, zegt Ivan Pecnik, die de kapitein van het schip speelt.

Bijna alle acteurs waren aanwezig om de eerste scène van het spektakel te brengen voor de pers. Op minder dan twee weken van de première was het de eerste open repetitie en was er al een glimp op te vangen van er wat het stuk te verwachten valt. Uiteraard nog zonder kostuums, die tijdens de première pas voor het eerst echt getoond zullen worden. “Het is een droom om dit stuk hier te kunnen brengen”, zegt regisseur Tijl Dauwe. “Het water van het Donkmeer kunnen we perfect gebruiken bij deze musical, en dat zullen we dan ook doen.” Hij licht ook al een tipje van de sluier op. “Er zullen, wanneer de boot zinkt, bepaalde delen echt in het water verdwijnen, maar natuurlijk niet het hele decor", lacht Dauwe.

Kippenvel

De regisseur wil ook benadrukken dat het niet gaat om het verhaal van Jack en Rose. “Wij tonen de crew aanwezig op het schip en hoe zij deze ramp beleven", klinkt het. De scène die nu getoond werd is de inscheping van alle passagiers. “Het is een droomreis die na vier dagen al een nachtmerrie werd, en het beloofd van bij de start kippenvel te worden tot het einde", klinkt het.

Ook de acteurs zijn laaiend enthousiast over de musical. Ivan Pecnik, die de kapitein vertolkt, is enthousiast voor de première. “Stress is er op dit moment nog niet, maar ik laat het allemaal op mij afkomen. Het is een fantastisch stuk en ik heb een heerlijke rol”, klinkt het. “We zijn nu op het punt gekomen dat er een hele moeilijke choreografie is. Er zijn 150 acteurs en figuranten op het toneel, wat ontzettend veel is, maar dat maakt het spannend”, klinkt het.

350 kostuums

De acteur kende het stuk niet, en dat maakte het net een uitdaging om te spelen. Met de weersomstandigheden in open lucht zit hij niet in. “Een beetje regen kan geen kwaad. Dat maakt het net wat ruiger, zeker met mijn baard", lacht de acteur. “We zijn er allemaal klaar voor en zien het allemaal zitten", klinkt het.

Bij het stuk komen ook heel wat kostuums en attributen aan te pas. In totaal zijn er 350 kostuums, honderd wijnglazen en kilo’s kreeft aanwezig. Voor de kostuums van die tijd werd de hulp ingeroepen van Barrandov Film Studio in Tsjechië, die de juiste outfits kon voorzien. Voor de voorstellingen zijn nog steeds tickets beschikbaar. Het Vip Arrangement is wel volledig uitverkocht. Wie nog naar de voorstelling wil komen kijken, kan zijn tickets bestellen via www.festivaria.eu.