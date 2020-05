Achterkant van stal gaat in vlammen op nadat grote lading stro vuur vat Koen Baten

03 mei 2020

16u29 32 Berlare Op de Waterhoek in Berlare is zondagmiddag de achterkant van een stal bij een landbouwbedrijf volledig in vlammen op gegaan. Een lading stro had er vuur gevat. De vlammen sloegen door het dak bij aankomst van de brandweer. Er stonden gelukkig geen dieren meer in de stal.



De brand ontstond omstreeks 15.15 uur deze namiddag. Hoe het komt dat het stro vuur vatte is nog onduidelijk. De brandweer van Berlare kwam onmiddellijk ter plaatse en begon meteen te blussen. Al snel kregen ze bijstand van verschillende tankwagens uit de Zone Oost om de brand te bestrijden. Er was een hevige rookontwikkeling die te zien was tot in Dendermonde.

De vlammen sloegen al snel door het dak en de achterkant van de stal is volledig vernield. De brandweer slaagde er wel in enkele landbouwmachines en een mazouttank te vrijwaren van de brand, waardoor de schade niet groter kon worden. Even werd er gevreesd voor asbest, maar dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

In de stal stonden geen dieren meer opgeslagen, waardoor deze allemaal ongedeerd bleven. De brandweer zal waarschijnlijk nog verschillende uren moeten nablussen alvorens het vuur onder controle is. Een iemand die aanwezig was op het terrein kreeg rook ingeademd en werd meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis voor een controle.