Aankoop nieuwe laptops voor schepencollege schiet bij oppositiepartij CD&V in verkeerde keelgat Koen Baten

10 juni 2020

17u04 2 Berlare Het Berlaars schepencollege heeft voor de gemeente nieuwe laptops aangekocht om meer digitaal te kunnen vergaderen en werken in deze tijden. De aankoop schiet echter in het verkeerde keelgat van oppositiepartij CD&V. “Het geld dat ze hiervoor spenderen, kunnen ze beter gebruiken voor bewoners die het nu financieel moeilijk hebben”, aldus Yves Poppe.

De laptops zouden ongeveer 1.000 euro kosten per persoon, en dat vindt oppositiepartij CD&V toch best wel hallucinant. “Dit is voor ons pure zelfbediening en hoort niet in deze periode. Het is onbegrijpelijk hoe dit kan”, klinkt het. De reden om zo meer digitaal te kunnen vergaderen, is voor de partij een drogreden. “Voor de aankoop werd er ook al digitaal vergaderd en dan was dit geen enkel probleem”, zegt Steven Baeyens. “Het investeren van 7.000 euro belastinggeld in nieuwe laptops is voor ons ‘not done’.”

Normaal gezien brengt iedereen zijn eigen laptop mee voor vergaderingen. Het gemeentebestuur reageerde dat niet elk programma kan geïnstalleerd worden op een private laptop, omwille van de informatieveiligheid. “Dat deze beslissing net nu genomen is vinden wij misplaatst”, aldus de partij.