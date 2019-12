837.000 keer bedankt lezers van Berlare Koen Baten

31 december 2019

12u50 0 Berlare Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Berlare flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over de gemeente en de gebeurtenissen zijn meer dan 800.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

2019 zorgde in Berlare opnieuw voor heel wat nieuws het afgelopen jaar. Heel wat zaken trokken jullie aandacht en leidde massaal naar onze artikels. De zware brand in een oldtimergarage in Overmere was een schok voor heel de gemeente. De zaak werd volledig vernield, maar zorgde tegelijk ook voor een enorm golf van solidariteit in de hele gemeente en zijn deelgemeentes. Dit toont aan dat de bewoners elkaar een warm hart toedragen.

Het hartverwarmende verhaal van Norbert (76) en Anita (75) die na dertig jaar samenwonen eindelijk nog in het huwelijksbootje traden zorgde bij veel mensen voor een lach op hun gezicht, niet in het minst bij het koppel zelf die dolgelukkig zijn met elkaar.

2019 was ook het jaar dat er op het Donkmeer nog eens genoten kon worden van een fantastisch openluchtspektakel. Dit jaar vaarde de Titanic op het meer en zorgde voor een geweldig spektakel met prachtige acteurs. De reacties waren lovend voor het stuk.

Ook voor de Nieuwdonk veranderde er veel. Het domein kwam in provinciale handen en de toegang werd volledig gratis gemaakt. Heel wat bezoekers zakten bij de warme temperaturen af naar daar om verkoeling te zoeken of om de diertjes op de Aaidierenweide te bezoeken.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.