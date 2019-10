800 leerlingen lopen parcours openingswedstrijd Crosscup, zondag gaat seizoen van start Koen Baten

25 oktober 2019

11u54 0 Berlare De scholencross aan de Nieuwdonk was opnieuw een groot succes. Meer dan 800 leerlingen van alle Berlaarse scholen verschenen er aan de start. Zondag zal er op dezelfde terreinen ook de start van de Crosscup gegeven worden.

De scholencross wordt al vele jaren gehouden op de terreinen aan de Nieuwdonk. Dit jaar mochten de leerlingen het parcours lopen van de openingswedstrijd van de Crosscup, die nu zondag plaatsvindt. Het is de eerste keer dat het evenement naar Berlare komt.

De Crosscup vindt plaats in Berlare omwille van een dubbele boeking in Gent. De gemeente werd zelf benaderd door wedstrijdorganisator Golazo. Voorlopig blijft het dus enkel bij dit jaar, maar de gemeente wil nog bekijken om de Crosscup ook de volgende jaren te laten passeren in Berlare.