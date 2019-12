75 kilometer fietsen op ‘hoge bi’ voor goede doel: “Dit lukt niet zonder training” Opbrengst van de fietstocht gaat naar vzw Oigo. Koen Baten

09 december 2019

10u30 3 Berlare Op maandag 23 december zullen 15 fietsers een tocht van 75 kilometer lang afleggen van Overmere naar Kortrijk voor het goede doel. Ze doen dit echter niet met een gewone fiets, maar wel met een hoge bi. Dit is een fiets met een groot wiel en een klein wiel achteraan, zoals vroeger vaak gebruikt werd. De fietstocht is voor het goede doel en gaat naar OIGO vzw, die zich inzet voor mensen met kanker. “Het is niet evident om met dit soort fietsen deze afstand af te leggen", zegt Pieter Janssens, een van de initiatiefnemers.

Het idee om deze fietstocht te doen ontstond al een hele tijd geleden. De 15 deelnemers wilden niet zomaar iets klein doen voor het goede doel. Ze wilden iets doen dat zou blijven hangen en dat uniek was. Daarom beslisten ze om met 15 hoge bi’s naar Kortrijk te fietsen. “We vertrekken hier in Overmere om 9 uur ‘s ochtends. We zouden er ongeveer vijf uur over doen om op onze bestemming aan te komen", klinkt het. Dit soort fietsen kan maximum 15 kilometer per uur rijden en is zeer intensief. “We zullen regelmatig een pauze moeten inlassen om even op adem te komen om dan onze weg verder te zetten", zegt Pieter.

Deze fietstocht is in het teken van de warmste week en werd ‘Het Warmste Zadel' gedoopt. De opbrengst ervan gaat naar het goede doel, voor een organisatie die zich inzet voor het comfort van kankerpatiënten. “Oigo, wat staat voor opgeven is geen optie, is afkomstig uit Laarne, niet ver van hier. Het leek ons leuk om een lokaal project te steunen", klinkt het. Om geld in te zamelen voor de VZW werden er 57 spaarpotten verspreid over heel Vlaanderen. Onder meer Bloemenhal doet mee en plaatste zo een spaarpot voor het goede doel. “Ook in Berlare hebben we bij de lokale handelaars een spaarpot mogen neerzetten om geld in te zamelen. We verkopen ook tickets per kilometer die we rijden”, aldus Pieter.

Op dit moment werd er al 1.200 euro opgehaald met het goede doel, maar ze hopen deze laatste dagen ook nog heel wat geld op te halen. “Het is de eerste keer dat we dit nu opstarten maar we zijn alvast blij met het resultaat tot nu toe.” De fietstocht die dag zal een hele uitdaging zijn en is geen evidentie. “We hopen alleszins op goed weer en weinig wind, want de wind is een van onze grootste vijanden", klinkt het. “Een groot voordeel is dan weer wel dat we met volle banden rijden en niet lek kunnen vallen.” Tijdens de tocht naar Kortrijk zal ook de Nederlandse wereldkampioen Arie Liefhebber meerijden richting Kortrijk.

Wie het goede doel en de vzw Oigo uit Laarne nog wil steunen kan dit nog altijd door een bijdrage te storten op het rekeningnummer BE 46 0882 8907 3836.