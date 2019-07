75-jarigen uit Overmere en Uitbergen vieren feest Koen Baten

01 juli 2019

Het gemeentebestuur van Berlare heeft een groot feest georganiseerd voor de 75-jarigen van Overmere en Uitbergen. Zij werden allemaal uitgenodigd op een gezellige reünie. Het gaat om een vijfjaarlijkse traditie. Zij verzamelden eerst in het vernieuwde Boerenkrijgpark. Daarna werden zij uitgenodigd in de parochiale kring van Overmere voor een gezellig feest. Veel verhalen en anekdotes over vroeger werden verteld.